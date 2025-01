Formia, pronti 220 nuovi ossari nel cimitero di Castagneto

Circa 220 nuovi ossari saranno realizzati al più presto possibile nel cimitero di Castagneto a Formia. E’ questa la decisione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Taddeo, per porre rimedio al problema annoso della carenza di loculi cimiteriali. Dal Comune fanno sapere che hanno già affidato redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, con i lavori che inizieranno a breve.

“Si tratta di un intervento importante che la mia Amministrazione ha fortemente voluto, dandogli anche un carattere d’urgenza, che consentirà di alleviare i disagi dei nostri concittadini che si trovano a vivere situazioni spiacevoli, quando viene a mancare un loro caro – ha detto il Sindaco Gianluca Taddeo –. Come Amministrazione abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni possibili per rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto in momenti delicati come può essere la morte di un familiare, garantendo un luogo di ricordo dei propri cari adeguato>. Oltre alla costruzione di nuovi ossari, l’Amministrazione sta lavorando per individuare nuove aree all’interno dei tre cimiteri comunali (Castagneto, Maranola e Castellonorato) per la realizzazione di altre nicchie.