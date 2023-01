Formia, prorogata l’ordinanza di chiusura di via Monte Redentore

E’ stata prorogata fino al 26 gennaio l’ordinanza che era stata emessa nei giorni scorsi a Formia con la quale veniva vietato il transito sia veicolare che pedonale lungo via Monte Redentore.

Fondamentale è stato un sopralluogo effettuato ieri dalla Polizia Locale che a fatica è riuscita a raggiungere la via. Gli agenti municipali hanno constatato la presenza di fondo ghiacciato con uno strato di oltre 30cm di neve e rami caduti che rendono impercorribile il tratto stradale. Per questo il vice Sindaco Giovanni Valerio ha firmato il documento che proroga la precedente ordinanza.

L’ordinanza comunale del vice sindaco:

” ACQUISITO

l’avviso di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse, emanato dalla Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione civile – Allertamento del Sistema di Protezione Civile regionale – con il quale si comunicavano le previsioni di nevicate sparse dalla serata di oggi per le prossime 24/30 ore al disopra dei 400- 600 metri;

ATTIVATO

il monitoraggio del territorio con i volontari della Protezione Civile, al fine di individuare le criticità presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO

che è stata rilevata e constatata dal personale della Protezione civile la presenza copiosa di neve e di rami caduti e sparsi lungo la strada di Via Monte Redentore, tale da rendere pericolosa la circolazione su detto tratto;

VISTA

la nota acquisita al prot. n. 4039 del 23.1.2023, da parte della Polizia Locale con la quale, all’esito del sopralluogo effettuato in data odierna, si evidenzia la non transitabilità di Via Monte Redentore per la presenza di fondo ghiacciato e sovrastante strato di neve superiore a cm 30, nonché l’impossibilità di procedere oltre il Quadrivio per la maggiore presenza di quantità di neve sul manto stradale, tale da rendere la strada impercorribile;

RITENUTO

necessario adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica delle persone e al fine di evitare danni a persone e cose, con l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale lungo il predetto tratto stradale “Via Monte Redentore”;

VISTI

gli articoli 50 e 54 del DLg n. 267 del 2000 – TUEL;

gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA con effetto immediato e fino a tutto il giorno 26 gennaio 2023 l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE in Via Monte Redentore eccetto per i mezzi di soccorso e di emergenza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia. COMUNE DI FORMIA – 000 – 01 – 0004081 – Uscita – 23/01/2023 – 22:04 Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LAZIO Sez. Latina nei termini previsti dall’art. 120 del Codice Processo Amministrativo. ”