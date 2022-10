Formia, proseguono arresti e denunce da parte dei Carabinieri

Continuano costanti i controlli e le investigazioni, da parte della Compagnia Carabinieri di Formia, nei pressi del territorio.

Sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

I militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 48 anni della Provincia di Roma per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, per aver aggredito fisicamente un dipendente di un noto negozio di casalinghi e altro di Formia, il quale lo aveva bloccato per evitare che si dileguasse con materiale di tenue valore non pagato. I militari dell’Arma, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il predetto che in varie circostanze tentava di divincolarsi dai militari operanti. La vittima dell’aggressione ha subito lesioni guaribili in 10 giorni. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

La Stazione Carabinieri di Castelforte hanno denunciato un uomo di 19 anni, cittadinanza rumena, poiché il 24.08.2022 in quella Piazza San Rocco, all’atto del controllo effettuato dai militari operanti, forniva false generalità.

La Stazione Carabinieri di SS. Cosma e Damiano hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti posto che, all’esito di una perquisizione domiciliare ove lo stesso risulta essere sottoposto agli arresti domiciliari, veniva trovato in possesso di 55 grammi di hashish e materiale atto al confezionamento. L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari.