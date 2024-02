Formia, proseguono senza sosta le ricerche di Gianni Filosa

Proseguono le ricerche di Gianni Filosa, il 54enne scomparso da Formia lo scorso 15 febbraio. La Prefettura di Latina ha attivato il piano di ricerca con i Vigili del Fuoco che stanno mettendo al setaccio i territori impervi delle località di Trivio e di Campese.

Il Comando provinciale di Latina ha immediatamente messo in campo il personale del gruppo specializzato T.A.S (Topografia Applicata al Soccorso) con un’Unità di Comando Locale presso la piazza centrale di Trivio. Nella giornata di ieri le ricerche, grazie all’ausilio di un elicottero del Reparto Volo, si sono concentrate lungo la costa dal Garigliano fino a Sperlonga con esito negativo. Sono molte le componenti specialistiche che i vigili del fuoco stanno mettendo in campo, come Unità cinofile e S.A.P.R. (Sistema Aeromobile Pilotaggio Remoto-Droni) ed elicotteri.

L’uomo, Gianni Filosa, è alto 1,75 ha carnagione olivastra, è stempiato ed, al momento della scomparsa, indossava un giaccone di colore blu scuro con un ricamo dietro sul collo, pantalone nero, bretelle nere, maglia grigia e berretto di colore beige. Queste le notizie diramate dai soccorritori.