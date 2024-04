Formia, raffica di denunce nel corso dei controlli del weekend

Durante una serie di controlli del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Formia su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, sono emersi diversi casi di reati. Tra questi, un individuo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo, mentre un altro è stato segnalato per il furto di una bicicletta elettrica. Un residente locale è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di hashish, mentre una donna è stata segnalata per aver rifiutato i test di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica dopo un incidente stradale. Oltre a questi casi, sono stati segnalati alla competente Autorità Prefettizia altri tre cittadini per il consumo personale di stupefacenti.