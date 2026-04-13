Formia, record storico nella differenziata: a marzo sfiorata la soglia dell’80%

Un traguardo senza precedenti quello tagliato dal Comune di Formia nel mese di marzo. La raccolta differenziata ha infatti toccato la quota record del 79,98%. Si tratta del risultato più alto mai registrato dall’avvio del servizio, un dato che acquisisce un valore ancora più significativo se rapportato alla complessità di un centro costiero di 37.000 abitanti, caratterizzato da una geografia articolata tra frazioni collinari e una forte pressione turistica.

La svolta è arrivata a pochi mesi dall’introduzione del nuovo calendario unificato porta a porta, una scelta strategica che ha eliminato le disomogeneità gestionali tra le varie zone della città, semplificando il compito ai cittadini e ottimizzando i percorsi di raccolta. Sul piano tecnico, il dato polverizza l’obiettivo nazionale del 65% e si colloca ben al di sopra della media dei comuni costieri del Centro Italia, confermando una solidità strutturale che va oltre i semplici picchi temporanei.

A sottolineare la portata di questo successo è il sindaco, Gianluca Taddeo: “Il dato raggiunto a marzo rappresenta un traguardo storico per la nostra città e testimonia un cambiamento concreto nelle abitudini quotidiane dei cittadini. L’Amministrazione ha creduto fortemente nel percorso di riorganizzazione del servizio, sostenendo l’unificazione del calendario e investendo nella chiarezza delle regole. Questo risultato è il frutto di una responsabilità condivisa che oggi rende Formia un esempio virtuoso anche oltre i confini regionali”.

Un’analisi condivisa dall’Assessore Fabio Papa, che evidenzia il lavoro operativo dietro i numeri: “L’unificazione del servizio ha rappresentato una svolta decisiva. Abbiamo semplificato il sistema rendendolo più comprensibile e accessibile per tutti, e i cittadini hanno risposto con grande senso civico. Ora la sfida è consolidare questi risultati, soprattutto nei mesi estivi, quando la città cambia volto e aumenta la pressione sul sistema. Stiamo già lavorando per rafforzare i servizi, migliorare la comunicazione e garantire continuità nei livelli di qualità raggiunti”.

La gestione del servizio, affidata a FRZ, vede nell’Amministratore Unico Raffaele Rizzo il garante di questa crescita: “Questo risultato appartiene prima di tutto ai cittadini e agli operatori del servizio. Senza la loro collaborazione quotidiana nessun sistema organizzativo, per quanto ben congegnato, avrebbe prodotto numeri simili. La costanza con cui stiamo migliorando mese dopo mese dimostra che Formia ha costruito una cultura della differenziata, non soltanto un nuovo calendario. Il nostro obiettivo è affermarci come punto di riferimento nella gestione integrata dei rifiuti nel Lazio e nel Centro Italia, portando pratiche innovative e organizzazione efficiente come standard del nostro operare”.

Ora l’attenzione si sposta sulla stagione estiva, vero banco di prova per la tenuta del sistema di fronte all’aumento dei flussi turistici.