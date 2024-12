Formia, regali e sorrisi per i bambini dell’ospedale “Dono Svizzero”

Questa mattina i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia hanno ricevuto una visita speciale dal Centro per le Adozioni Internazionali del Comune di Gaeta. Alessia Maria Di Biase, referente del Centro, ha portato doni e caramelle, trascorrendo del tempo con i bambini e le loro mamme, che cercano di alleviare le giornate dei piccoli con giochi e colori. I bambini hanno scartato alcuni doni che hanno regalato loro momenti di gioia e serenità, preziosi in un contesto spesso difficile come quello ospedaliero.

“Anche nei giorni di festa purtroppo gli ospedali non vanno in vacanza. E così, è giusto che le associazioni di volontariato, come ogni singolo cittadino dedichino del tempo e attenzione ai bambini” ha commentato l’avvocato Di Biase.

La giornata è stata possibile anche grazie alla collaborazione del primario del reparto, la dott.ssa Morosillo, e di tutto lo staff medico e infermieristico. A tutti i piccoli pazienti è stato rivolto un augurio speciale: quello di tornare presto a casa e riprendere a vivere la quotidianità degli ambienti familiari e scolastici.