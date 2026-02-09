Formia regina del riciclo: premiata al 10° Ecoforum di Legambiente

La città di Formia riceve il prestigioso riconoscimento “Comuni Ricicloni” grazie a un balzo record della differenziata, passata dal 71% al 77%.

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di sostenibilità del Comune di Formia. Questa mattina, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina, la città è stata ufficialmente premiata come uno dei “Comuni Ricicloni” del Lazio durante la decima edizione dell’Ecoforum Regionale.

L’evento, promosso da Legambiente Lazio con il patrocinio della Regione e il contributo del CONAI, ha celebrato le eccellenze del territorio nel campo dell’economia circolare e della gestione virtuosa dei rifiuti.

A fare la differenza per Formia è stato il netto miglioramento delle performance di raccolta. Grazie all’introduzione del nuovo calendario di conferimento, la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 71% al 77%.

A ritirare il premio è stata l’assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco, che ha sottolineato come il traguardo sia il frutto di un lavoro corale tra l’Amministrazione, la società FRZ (gestore del servizio) e, soprattutto, l’impegno quotidiano dei cittadini.

Soddisfatto il sindaco Gianluca Taddeo, che vede nel premio la conferma della validità delle scelte politiche intraprese: “Questo premio è il riconoscimento di un lavoro portato avanti con serietà. I numeri dimostrano che le nostre scelte stanno producendo risultati concreti. La tutela dell’ambiente resta una priorità assoluta per Formia.”

L’assessore Di Rocco ha poi aggiunto: “La sfida ora è consolidare questi dati. Il netto miglioramento ottenuto in pochi mesi ci spinge a puntare ancora di più su innovazione, sensibilizzazione e qualità del servizio.”