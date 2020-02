Formia, residenti di Gianola uniti contro l’antenna di via Santo Janni

Scoppia la polemica a Formia per l’installazione, in un terreno privato, di un ripetitore di telefonia mobile della Tim. I lavori sono iniziati, ma i residenti sono preoccupati e in questi giorni hanno raccolto più di 180 firme per contrastare un’antenna che ritengono “troppo vicina alle loro abitazioni”, nel quartiere di Gianola, in via Santo Janni.

Dopo aver dato mandato ad un avvocato si sono sostituiti in comitato e ieri hanno incontrato il sindaco di Formia, Paola Villa. Il primo cittadino ha detto che sarà al fianco degli abitanti in una battaglia che però ha già visto la società di telefonia vincere al Tar. Il tribunale amministrativo ha dato ragione a Tim per ben due volte.

I residenti non intendono però mollare e ora, dopo aver chiesto l’accesso agli atti relativi al ripetitore al Comune, attendono i documenti.

