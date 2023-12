Formia, riaperta ieri la Villa Comunale

E’ stata riaperta nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 dicembre, la Villa Comunale “Umberto I” di Formia dopo la chiusura per i lavori di rifacimento. Un moderno e rinnovato look nel cuore cittadino in via Vitruvio, caratterizzato dalla nuova area giochi a disposizione dei bambini, l’installazione delle panchine e dell’illuminazione che è coinciso con i primi spettacoli degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, presente insieme agli assessori Eleonora Zangrillo (Lavori Pubblici), Rosita Nervino (Politiche Sociali) e Francesco Traversi (Attività Produttive) e alla consigliera comunale Valentina Di Russo. “Lavoriamo quotidianamente per rendere Formia una città migliore, confortevole e più accattivante per i nostri cittadini ma anche per i tanti visitatori”, ha sottolineato il sindaco Taddeo.