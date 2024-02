Formia ricorda le vittime a 80 anni dai bombardamenti di Trivio

Si è commemorata, nella comunità di Trivio, la memoria delle 40 vittime cadute durante l’80esimo bombardamento navale degli alleati, avvenuto il 27 gennaio del 1944, mentre era in pieno svolgimento il mercato settimanale in piazza Sant’Andrea.

Alla cerimonia proposta dal Centro Socio Culturale di Trivio erano presenti il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ed il vicesindaco Giovanni Valerio, alcuni rappresentanti del Centro anziani della frazione collinare e dell’Associazione Combattentistica. Dopo la messa officiata dal Parroco Don Giuseppe Sparagna, in piazza Sant’Andrea è stata scoperta una targa a ricordo delle vittime.

Il sindaco Taddeo ha affermato:

“Una ricorrenza che mantiene vivo il ricordo di quei tragici eventi che sconvolsero una comunità e l’intero territorio. La volontà della nostra Amministrazione è finalizzata a mantenere vivi, nelle nuove generazioni, quei principì di concordia e di pace per i quali molti nostri concittadini, e non solo, si sono sacrificati perdendo la vita”.

“Ricordare, nel presente e nel futuro di tutti, la storia di tristi eventi accaduti è importante perchè non vanno dimenticati – conclude il sindaco – Un sentito ringraziamento a tutti per aver condiviso questo momento di commemorazione dei nostri caduti”.