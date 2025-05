Formia, ricoverato un pusher vittima di un pestaggio

Una misteriosa aggressione sembrerebbe essere andata in scena questo pomeriggio a Formia, dove un giovane di 26 anni è stato brutalmente aggredito da ignoti.

Come riportato anche da Latina Oggi, il giovane si sarebbe recato in autonomia presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia in condizione apparse fin da subito abbastanza critiche, tali da dover predisporre il ricovero.

Immediata la risposta delle forze dell’ordine, che hanno identificato il giovane e cercato immediatamente di capire se l’aggressione potesse essere legata a fatti pregressi, visto che il ragazzo è lo stesso che, circa un mese fa, era stato fermato a Minturno con 110 grammi di hashish, una pistola scarica e materiale per il confezionamento.