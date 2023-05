E’ stato arrestato con la gravissima accusa di tentato omicidio. Si tratta di un uomo di 47 anni di Formia che è finito in manette ieri dopo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di uccidere con calci, pugni e coltellate, i due genitori 80 anni al culmine di una furibonda lite avvenuta in un appartamento di via della Madonna di Ponza, a Formia. Un caso su cui indaga la polizia. I due anziani sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Dono Svizzero.