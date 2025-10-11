Formia, ripresi i lavori per la pista ciclabile sul lungomare

Protagonista il lungomare di Gianola-Santo Janni, dove — subito dopo la pausa estiva — sono ripresi i lavori di realizzazione della pista ciclabile che, partendo da Piazza Guerriero, percorrerà l’intero litorale fino a via Pescinola.

L’intervento rappresenta il secondo stralcio dei lavori già avviati dall’Amministrazione Taddeo, con l’obiettivo di rendere più sicuri e fruibili gli spazi pubblici del litorale. Il progetto prevede la creazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni, modifiche ai sensi di marcia e interventi di traffic calming per ridurre la velocità dei veicoli, così da migliorare la circolazione e diminuire il rischio di incidenti.

L’opera non si limita alla sola sicurezza, ma punta anche alla valorizzazione urbana e paesaggistica del territorio. La rimozione dei parcheggi lato mare restituirà infatti una vista più ampia e suggestiva sul Golfo di Gaeta, trasformando il lungomare in uno spazio di benessere, dove la mobilità sostenibile incontra la bellezza naturale del paesaggio.

“Continua l’azione intrapresa dalla mia Amministrazione per innalzare la qualità dei servizi della nostra città, favorendo una mobilità sostenibile ed inclusiva – ha aggiunto il Sindaco Gianluca Taddeo –. Migliorare l’accessibilità del lungomare significa migliorare la qualità di vita dei cittadini, sia residenti che turisti. Un altro importante passo in avanti verso una città più bella ed accogliente. Un’operazione di riqualificazione e valorizzazione che sta interessando l’intero territorio comunale”.