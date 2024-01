Formia, rissa in campo tra Santeliana e Penitro

Nella gara tra la Polisportiva Santeliana e il Penitro, valida per il campionato di Terza Categoria di Calcio, girone B, il terreno di gioco si è trasformato in un campo di battaglia culminato in una fine anticipata del match. Dopo 70 minuti, il direttore di gara ha interrotto la partita a causa di espulsioni che rendevano impossibile il regolare svolgimento del match.

Gli animi si sono surriscaldati già alla fine del primo tempo, con una testata scaturita da uno scontro tra giocatori, seguita da una serie di botte e spintoni. Il caos è continuato anche verso gli spogliatoi, richiedendo l’intervento di due pattuglie dei carabinieri.

Il primo tempo ha visto la Santeliana passare in vantaggio con Artale, ma il Penitro ha pareggiato grazie a un rigore di Scardigno. Prima dell’intervallo, uno scontro ha portato a una testata e all’espulsione di tre giocatori.

Nella ripresa, la situazione è peggiorata con ulteriori espulsioni, portando il numero di giocatori in campo della Santeliana a soli 6, violando le regole che richiedono almeno 7 giocatori per continuare la partita.

Al termine, la situazione è degenerata ulteriormente, costringendo di nuovo all’intervento dei crabinieri. Si attende ora referto arbitrale, in base al quale il Giudice Sportivo deciderà le prevedibili pesanti sanzioni disciplinari da adottare.