Formia, rissa nel locale e posizione irregolare: 42enne espulso e rimpatriato

Lotta della polizia di stato contro l’immigrazione irregolare e i soggetti pericolosi. Nella serata di ieri, un cittadino albanese di 42 anni è stato espulso e rimpatriato nel suo paese d’origine.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine, era finito nel mirino del commissariato di Formia dopo aver scatenato una violenta rissa in un locale della città qualche settimana fa. Per quell’episodio, il questore di Latina aveva già emesso a suo carico un provvedimento di daspo urbano.

I successivi accertamenti dell’ufficio immigrazione hanno confermato l’irregolarità della sua presenza in Italia, facendo scattare l’immediato provvedimento di espulsione. Il 42enne è stato scortato dagli agenti fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto per l’Albania.

Dalla questura confermano che i controlli mirati proseguiranno in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai soggetti che pregiudicano l’ordine e la sicurezza pubblica.