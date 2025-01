Formia, rose sull’auto dell’ex sindaca Villa: omaggio o minaccia?

Apprezzamento o un’intimidazione? È quello su cui indagano i Carabinieri di Formia dopo che un mazzo di fiori è stato ritrovato sul parabrezza dell’auto di Paola Villa, ex sindaca e attuale consigliera comunale del gruppo “Un’Altra Città”.

L’episodio, avvenuto questa mattina in via della Conca, vicino alla sede del suo movimento politico, ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando l’impegno della Villa nella lotta al malaffare e alle infiltrazioni camorristiche nel territorio.

Le rose bianche e rosse sono state prelevate dalla Scientifica per essere analizzate.

I carabinieri, coordinati dal maggiore Quintino Russo, stanno approfondendo la vicenda, ascoltando la consigliera e garantendo misure di sicurezza.

Paola Villa, durante il suo mandato da sindaco, si è distinta per le denunce pubbliche contro le presenze criminali a Formia, citando famiglie come i Bidognetti e i Bardellino. Recentemente è stata bersaglio di attacchi social da parte di esponenti legati a queste realtà. Nonostante non ci siano legami certi con il mazzo di fiori, l’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta, valutando se il gesto possa essere un messaggio intimidatorio.