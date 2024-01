Formia, sabato l’antologia poetica ‘Chiaroscuro’ del professor Sparagna

E’ in arrivo l’antologia poetica ”Chiaroscuro” di Fernando Sparagna. L’appuntamento è al Liceo Classico ‘Vitruvio Pollione’, questo sabato alle ore 17:30 negli spazi del Punto IAT del Comune di Formia. Per l’occasione il professore di latino e greco Sparagna commenterà il suo nuovo lavoro, che sta avendo un grande riscontro di interesse, insieme all’assessore alla Cultura, Luigia Bonelli, a Pompeo Perrone e Maurizio Stammati, già studenti liceali del “professore”, che leggeranno alcune poesie insieme a Anna Rita Colaianni.

Fra le numerose testimonianze di attenzione al lavoro editoriale del grecista e latinista, originario di Maranola, spicca il commento dell’artista Palma Aceto:

“Il ciclo di poesie di Fernando Sparagna intitolato ‘Chiaroscuro’ offre un’immersione profonda nell’animo umano, esplorando i ricordi e i momenti malinconici con un delicato equilibrio tra luce e ombra, speranza e disillusione. Attraverso le pagine di queste poesie, emerge un’intensa riflessione sulla vita, sull’amore, sulla famiglia e sulla fede. La luce della speranza, la bellezza della natura e l’affetto per la famiglia emergono come temi centrali dell’intera opera. La natura, con la sua maestosità e la sua semplice bellezza, diventa un riflesso delle emozioni umane, un rifugio per l’anima in cerca di consolazione e riflessione. La famiglia, con il suo calore, un punto fermo nel flusso incerto della vita. La fede contemporaneamente luce e guida nel percorso della vita, si rivela come un elemento fondamentale per il protagonista, qualcosa di più grande e trascendente, aggiunge una dimensione spirituale e universale alle poesie, offrendo al lettore un invito alla riflessione e alla contemplazione sul significato più profondo della vita. Attraverso il contrasto tra luce e ombra, l’autore esplora le dualità dell’esistenza umana, i momenti di gioia e tristezza, di speranza e disperazione, creando così un ritratto ricco e sfaccettato della condizione umana. In conclusione, il ciclo di poesie ‘Chiaroscuro’ si distingue per la sua capacità di trasmettere emozioni complesse e universali attraverso immagini vivide e una prosa delicata. Attraverso i suoi versi, invita il lettore a riflettere sulla natura mutevole della vita, sull’importanza della fede e dell’affetto familiare, e sulla bellezza intrinseca della natura che ci circonda. È un’opera che tocca le corde più profonde dell’animo umano, offrendo conforto e ispirazione “.