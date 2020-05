Formia, sale sul Cotral senza mascherina e si rifiuta di scendere: denunciato

Sale sull’autobus Cotral senza mascherina e inveisce contro gli agenti. Tensione ieri sera, 9 maggio 2020, a Formia, verso le 19, dopo che un 50enne è salito sul bus senza la protezione per bocca e vie nasali obbligatoria in questa Fase 2 contro il coronavirus nei luoghi pubblici.

L’autista gli ha fatto presente che non poteva viaggiare senza, ma l’uomo si è rifiutato di scendere.

Per questo è stato necessario chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti il 50enne ha iniziato ad inveire contro di loro: “Chi vi credete di essere, chi sei tu che ti permetti di chiedermi i documenti, ringrazia che hai una divisa altrimenti…”.

Con non poca difficoltà, gli operatori sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dal veicolo Cotral per permettere la ripresa del servizio. Il 50enne, però, non pago e in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza anche per entrare nella vettura di servizio.

Inevitabile è scattata la denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.