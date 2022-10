A San Remigio verrà realizzato un nuovo asilo nido di 30 posti.

Sciolta la riserva dal Ministero della Pubblica Istruzione dopo la richiesta di integrazione alla documentazione sul finanziamento presentato dal Comune per la realizzazione di un nuovo asilo nido per 30 posti in località San Remigio: €1.080.000 la somma destinata a Formia per questo fondamentale e strategico intervento che rientra nell’ambito del PNRR. Un risultato significativo quello raggiunto dall’amministrazione, per il progetto di fattibilità tecnico-economica inerente la realizzazione della struttura e la valorizzazione dell’area del quartiere.

Così il sindaco Gianluca Taddeo e dall’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo:

“Il finanziamento ottenuto è la dimostrazione che gli uffici, nonostante le carenze di personale nel corso di questo anno, hanno lavorato in modo puntuale ed ora i risultati iniziano a palesarsi. Ci sentiamo di esprimere per ora due considerazioni: la prima è la sensibilità che la nostra amministrazione ha verso le esigenze delle giovani famiglie, la seconda è legata alla delusione, rispetto a chi ha giocato con le parole per screditare l’amministrazione, dando false notizie su questo finanziamento. Andiamo serenamente avanti perché questo, per noi, è solo l’inizio”.

L’intervento è destinato ad un’area densamente abitata del centro urbano che non è sottoposta ad alcun vincolo. Un investimento rilevante per la scuola e l’asilo nido, un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia, con particolare finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione. A seguire: “Il nostro intento è quello di assicurare ai bambini una formazione umana e civile promuovendo un armonico ed equilibrato percorso nel loro sviluppo psicofisico, in grado di garantirli il soddisfacimento di tutti i requisiti di comfort e sicurezza previsti dalle vigenti normative. Abbiamo la grande occasione di implementare e migliorare l’offerta scolastica per un progetto ambizioso e lungimirante, realizzando un edificio moderno e funzionale all’interno di una zona in costante espansione”.