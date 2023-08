Formia, secondo cabaret con “Lezioni di napoletanità”

Sabato 19 agosto, alle ore 21.15, all’Arena Cicerone di Formia, presso il Piazzale Caposel, si terrà il secondo spettacolo di cabaret.

Sold out anche per il secondo appuntamento presso l’area spettacoli dell’Arena Cicerone (Piazzale Caposele).

Sabato 19 agosto, alle ore 21.15, spazio ancora alla comicità, questa volta tutta partenopea, con l’arrivo del trio Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò in “Lezioni di napoletanità”, con aneddoti storici raccontati in maniera accattivante e umoristica da Colella, detto “il professore”, e dove si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori.

Il risultato è uno spettacolo esilarante con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate. Tre ‘congressisti’, in abito da docenti universitari, per una lectio magistralis senza precedenti!

L’ingresso è gratuito con il voucher.