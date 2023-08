Formia, sempre più importante in Comune il tema della disabilità

La disabilità come una tematica molto delicata ed importante per la città, per questo l’amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo ne ha fatto uno degli obiettivi centrali della sua agenda politica, programmando azioni e servizi che scardinano l’assistenzialismo e mirano a favorire una vera e propria inclusione sociale.

Nelle Commissioni dei Servizi Sociali si è più volte sottolineata l’importanza di seguire un percorso, anche se con tempi di sviluppo più lunghi, che potesse trovare delle soluzioni alle criticità che ogni giorno affrontano le persone diversamente abili, così da poter portare nella loro vita e in quella dei loro familiari più serenità e sicurezza.

“Noi siamo disponibili e vicini a chi ne necessita, creando azioni concrete sul territorio – osserva il sindaco Gianluca Taddeo – Le persone con disabilità hanno esigenze varie, come tutti noi, ed hanno bisogno di servizi adeguati e ponderati in base ad esse”. “Oggigiorno ci troviamo in queste condizioni perchè non ci si è mai fermati ad analizzare e studiare realmente i disagi specifici del nostro territorio, troppo semplice è, infatti, parlare e agire senza cognizione di causa, andando a tamponare e in modo errato, le varie criticità esistenti – prosegue il primo cittadino – mentre l’obiettivo di questa Amministrazione è quello di strutturare interventi capillari e stabili nel tempo, ora e in futuro, per portare una reale risoluzione dei molteplici disagi del territorio, tutto ciò trattando il tema della disabilità con la giusta attenzione che merita, allontanando qualsiasi forma di speculazione”.

“Il lavoro che si sta svolgendo – interviene l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino – ha l’obiettivo di creare una struttura funzionante e duratura fondata su concetti aventi serie fondamenta in modo da assicurare servizi stabili e di qualità. Tutto questo richiede ovviamente del tempo e scrupolose valutazioni perchè l’argomento è molto delicato ed estremamente serio”. “Fondamentale è l’apertura di un Centro diurno comunale che garantisca la cura della persona, il suo recupero o il mantenimento dell’autonomia personale non solo tramite attività assistenziali ma con programmi ad hoc volti a migliorare la qualità della vita, promuovere e sviluppare l’empowerment della persona e favorirne la socializzazione con l’ambiente esterno”, spiega la Nervino che tende a sottolineare la rilevanza sociale che hanno i centri diurni del territorio, i quali rappresentano una realtà fondamentale che va sostenuta e supportata e che offre risposte ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. “A loro – conclude l’assessore ai Servizi Sociali – va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, sacrificio e passione”.

Un altro aspetto su cui porre attenzione è l’assistenza scolastica per disabili, un servizio essenziale e fondamentale che va incrementato e migliorato; a breve ci sarà la presentazione dell’avviso di co-progettazione del progetto “Formia inclusiva” che mira ad avviare percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo di persone diversamente abili o non autosufficienti, partendo dall’analisi dei loro fabbisogni.

Tra le delibere di Giunta adottate quest’estate, figura il potenziamento dei servizi offerti sulle spiagge libere per le persone disabili: un’adeguata assistenza sugli arenili con fornitura di sedie JOB per consentire loro l’accesso al mare, con la presenza di operatori qualificati che possano supportarli. Inoltre, è essenziale creare attività di vera inclusione come, ad esempio, la II edizione del “FORMIA KIDS FESTIVAL” che vede la collaborazione e l’operatività di associazioni e cooperative che si occupano di disabilità, impegnate in svariate attività svolte durante il festival. Inoltre, la presenza di operatori qualificati al supporto dei ragazzi e bambini diversamente abili è un forte segnale di apertura ed integrazione.

“Piccoli gesti, questi, che hanno un grande significato” spiega il sindaco Gianluca Taddeo – Questo è solo il principio delle iniziative che stiamo programmando e l’Amministrazione Comunale invita tutte le realtà del territorio a creare una rete attiva, una collaborazione, una sinergia, per avviare un confronto di idee costruttivo in modo da raggiungere obiettivi ottimali e all’avanguardia. Insieme decidiamo di non accettare più soluzioni approssimative; sulla disabilità così come su altre tematiche sociali di altrettanta rilevanza quali quelle riguardanti i bambini, i migranti, etc., non ci si deve giocare e speculare. E si chiede, pertanto, il massimo rispetto”, conclude il primo cittadino.