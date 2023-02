Formia, sequestrate 2 tonnellate di legna sul camion

Sono stati sorpresi dai militari della Guardia di Finanza di Formia mentre trasportavano, a bordo di un autocarro, un ingente quantitativo di legna da ardere pronto alla vendita illegale. A finire nei guai due soggetti originari di Cerignola che si trovavano sul territorio pontino, per tentare le vendita della legna che trasportavano.

Da un controllo più approfondito è emerso che i due fossero gravati da numerosi precedenti di polizia, il che induceva i militari ad approfondire ulteriormente il controllo. I Finanzieri notavano quindi che secondo il documento di accompagnamento esibito il carico doveva essere trasportato da Andria e Cerignola, non sussistendo alcun motivo che giustificasse la presenza dei due su Formia. All’esito dei vari controlli, in particolare, venivano quindi constatate diverse violazioni, sia al Codice della Strada, poiché il carico di legname trasportato eccedeva la portata massima consentita dal mezzo impiegato, sia alle norme che disciplinano il commercio e la vendita su aree pubbliche, non essendo stata esibita l’autorizzazione, motivo per il quale i Finanzieri procedevano al sequestro amministrativo del mezzo, nonché del relativo carico, ovvero oltre 2000 kg di legna da ardere.