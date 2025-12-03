Formia, sequestrati oltre 140mila articoli natalizi non a norma

Le feste sono ormai dietro l’angolo e, con esse, non può mancare l’aumentare dei controlli da parte delle autorità, attente sia sul piano della sicurezze che su quello commerciale. La Guardia di Finanza ha, infatti, intensificato i controlli in merito agli articoli natalizi che, ormai da qualche settimana, hanno iniziato a comparire in massa all’interno di mercati e negozi.

Le verifiche condotte dal gruppo di Formia, avviate dopo un’attenta attività informativa e di monitoraggio, hanno portato all’ispezione di alcune attività che operano nella zona. Gli accertamenti hanno confermato diversi profili di rischio, portando al sequestro di oltre 140mila articoli natalizi – tra luminarie, decorazioni e oggettistica – rinvenuti in due empori gestiti da cittadini di origine cinese.

Le luminarie, in particolare, sono risultate non conformi alla normativa vigente, prodotte fuori dall’Unione Europea e prive delle informazioni obbligatorie sull’importatore e sul produttore. Per questo motivo il materiale è stato ritirato dalle autorità e i titolari dei due negozi denunciati e multati dalla guardia di Finanza, con sanzioni complessive che superano i 50mila euro.