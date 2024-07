Formia, si finge il figlio per farsi girare mille euro sulla carta: denunciato

Denunciato in stato di libertà un ragazzo di 19 anni originario di Sant’Antimo (NA) per truffa informatica. Il giovane, fingendosi il figlio della vittima tramite una nota piattaforma di messaggistica, è riuscito a convincerla ad accreditargli 965 euro su una carta prepagata per l’acquisto di un telefono cellulare.

La truffa rientra nella tecnica del “muling”, dove il truffatore contatta la vittima fingendosi un parente e richiede un bonifico urgente per vari motivi, come l’acquisto di un nuovo cellulare.