Formia si prepara al Natale, weekend di eventi tra degustazioni e animazione

Tanta musica, giochi, animazioni, degustazioni e spettacoli da non perdere questo fine settimana nella città di Formia. Si parte venerdì 15 dicembre alle ore 19.30 nella Chiesa della Madonna del Carmine in via Rubino con il concerto promosso dall’associazione Poliedro Formia, dal titolo “Note di stelle” che riunirà sei artisti con le loro arti per creare una magica fusione tra la musica, la poesia, la danza e la pittura. Protagonisti Marianna Rossi e Paola Pagano, che suoneranno a quattro mani il pianoforte, accompagnate all’organetto, di specifica tradizione popolare, dalla maestria di Laerte Scotti, con gli inserimenti dei pensieri in sottovoce di Gianluca Lombardi, i passi in armonia della danzatrice Giusi Petronio e le note a colori della pittrice Filomena Vezza. L’iniziativa gode della collaborazione organizzativa anche della parrocchia di S. Teresa d’Avila per un concerto fuori dagli schemi tradizionali. L’ingresso è libero e i contributi saranno devoluti in favore della Sarepta.

La natalità prende forma nel magico flusso della storia all’interno di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Cisternone romano, il monumento di ingegneria idraulica romana risalente al I secolo a.C., che ospita il caratteristico Presepe galleggiante sull’acqua con circa 30 sagome di personaggi alti 1 metro e 70 centimetri, simbolo della tradizione. L’evento, organizzato dall’associazione Vivimare Aps, con le aperture straordinarie musicali e la direzione artistica di Marianna Rossi, si spalmerà su tre venerdì con l’orario fissato dalle ore 18.00 alle ore 20.30: si comincia il 15 dicembre con lo spettacolo “LeNoi” con Elisa Marongiu (voce) e Alessia Salvucci (tamburi a cornice), per proseguire il 22 con il “Trio” composto da Oscar Di Raimo (violino), Marianna Rossi (pianoforte), Paola Pagano (pianoforte) e chiudersi il 29 dicembre con “Onde Sonore” con Enrico De Fusco (vibrafono).

Sabato 16, il centro cittadino sarà interessato da tantissimi eventi. Lo start è fissato alle ore 17.30 quando lo spazio antistante la sede della Pro Loco Città di Formia, al Palazzo Comunale in Via Vitruvio n. 196, diventerà palcoscenico di una particolare e raffinata degustazione “Sigari, birra e miele”. Un incontro raffinato fra tradizione e modernità, dove il fascino intramontabile dei sigari si fonde con la complessità delle birre artigianali e la dolcezza naturale del miele dei Monti Aurunci. Una combinazione di sapori e profumi che si sposano armoniosamente, creando un’esperienza unica nel suo genere.

Alle ore 18.00 invece, nella Sala Falcone – Borsellino (Piazzetta Municipio), con ingresso gratuito senza prenotazione, si terrà la presentazione del volume “Formiae, posta la bellezza”, frutto di un lavoro di stesura a quattro mani tra Alberto Simione – presidente dell’associazione “WebProgens” – e Raffaele Capolino – Ispettore Onorario per la tutela del Patrimonio archeologico della Soprintendenza, nonché ex delegato ai Beni culturali e tradizioni popolari del Comune di Formia, ente che ha patrocinato l’evento. I due autori attraversano alcuni dei più significativi angoli della Formia “romana” con pagine impreziosite dalle fotografie di Fausto Forcina – e tra gli attori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto si annoverano altri membri dell’associazione “WebProgens”, Ernesto Crocetti e Marco Ciampi.

In contemporanea, sempre alle 18.00, ma nello scenario del Piazzale Aldo Moro è di scena il suggestivo spettacolo “Flying Piano”, emozioni uniche attraverso il linguaggio universale della musica, già realizzato in diversi paesi internazionali come quello dell’Expo di Dubai 2020, dell’apertura di Procida Capitale della Cultura, della 16esima edizione del Santa Lucia Festival a Monterrey (Messico) e del 25° anniversario dell’associazione “Les enfants de Franckie” con la presenza prestigiosa del principe Alberto II di Monaco. Un pomeriggio speciale per grandi e piccini, dove un pianoforte, con una pianista che suonerà dal vivo verrà sollevato da palloncini colorati e portato a più di 4 metri d’altezza, studiata quest’ultima scena per mantenere vivo il contatto emozionale con la perfomance musicale.

Alle 20.00 si ritorna a ballare in Piazza Santa Teresa con “Led & Music”, con il gruppo dei Bevitori Longevi, Luigi Sax e il dj Gabriele Fantasia. Divertimento assicurato all’interno di Piazzetta Municipio, che sarà arricchita dai giochi di luci e colori del “muro” Interactive Neon Mural INM18, l’opera d’arte interattiva di led di ultima generazione, n.18 al mondo realizzata dall’artista Spidertag inaugurata lo scorso 8 ottobre. Un’’innovativa dimensione artistica – la prima realizzata in Italia – concepita in memoria di Davide Rossillo, mentore e visionario, che rappresenta un vero e proprio museo a cielo aperto. Infine, domenica 17 dicembre, alle ore 18.00 tra piazzale Aldo Moro e Piazza Mattej, animazione per bambini a cura dell’associazione “Le Due Torri” del Centro Commerciale Naturale e il “Natale Condiviso” con la Tombola scostumata da parte della compagnia teatrale “La Matassa”. E alle 19.00, nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista, si esibirà il trio composto dal Maestro Gianni Perilli, la ciaramella del grande Ennio Morricone, Luca Casbarro (zampogna e fisarmonica) ed Ernest Carracillo (organetto e fisarmonica).