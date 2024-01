Formia, si ribalta con un mezzo a tre ruote dopo l’incidente: ferito

Grave incidente ieri a Formia dove è dovuto intervenire il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina dopo lo scontro tra una vettura ed un motocarro a tre ruote, incendiate per cause in fase di accertamento. A seguito dell’incendio una persona anziana è rimasta ferita ed incastrata all’interno del motocarro ribaltato su un fianco.

L’intervento si è reso necessario per estrarre l’uomo dal mezzo incidentato e consegnarlo ai sanitari del 118 per poi essere elitrasportato in ospedale e, nel contempo, si mettevano in sicurezza i veicoli coinvolti.