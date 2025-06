Formia, si ritrova i ladri in casa: uno di loro si lancia dalla finestra

Momenti di paura nella notte tra mercoledì e giovedì in una villa del quartiere Gianola a Formia, dove tre ladri si sono introdotti all’interno dell’abitazione sorprendendo nel sonno un imprenditore 76enne e la moglie. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, i tre malviventi si sarebbero nascosti nel giardino dell’abitazione, approfittando dell’oscurità, in attesa che i proprietari rincasassero. Dopo aver forzato una finestra, sono riusciti a entrare, dirigendosi con decisione verso la zona notte. Uno di loro si è introdotto nella camera da letto, dove è riuscito a impossessarsi di un orologio di valore e di un portafogli contenente circa mille euro e alcune carte di credito.

L’azione dei ladri però ha avuto un epilogo imprevisto. L’imprenditore, svegliato dai rumori, ha reagito prontamente mettendo in allarme l’intruso, che per guadagnare la fuga non ha esitato a saltare dalla finestra del secondo piano, da un’altezza di oltre quattro metri. Raggiunto il giardino, è fuggito insieme agli altri due complici, che lo attendevano all’esterno.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno avviato subito le ricerche in tutta l’area circostante. Al momento, però, dei tre ladri si sono perse le tracce. Le immagini delle telecamere di sorveglianza interne alla villa, acquisite dai militari, mostrano i movimenti del terzetto. Azioni rapide e coordinate che fanno pensare a ladri esperti, probabilmente già autori di altri colpi simili nella zona.