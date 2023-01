Formia, “SIAMO TUTTI UN’ALBA” all’ I.C. Alighieri

L’ I.C. Alighieri Formia-Ventotene affronta la tematica dell’Inclusione attraverso la metodologia Philosophy For Children con il progetto “SIAMO TUTTI UN’ALBA” realizzato dalla docente Carmen Stanislao in collaborazione con le colleghe Dialma Mazzella, Daniela Guida e Pina Falco.

Ospite alla Sala Ribaud del Palazzo Comunale di Formia, domani mercoledì 18 gennaio, Luca Trapanese, l’Autore della Collana Giunti Edizioni intitolata “ALBA”, che ha significato un importante modello di riferimento per la realizzazione di un percorso di grande spessore educativo rivolto alle Classi Prime della Scuola Primaria Sede Centrale.

La Docente Referente Carmen Stanislao spiega:

“Philosophy for children/community (P4C) è un metodo didattico-laboratoriale tramite il quale la classe si struttura in comunità di ricerca, dove l’insegnante svolge il ruolo di facilitatore. La filosofia, intesa come amore del pensiero e delle domande che il pensiero sa porre, è trasversale alle diverse discipline e non va percepita come qualcosa di misterioso, lontano dalla vita quotidiana di ognuno di noi; al contrario, invisibile e silente, regge ogni attività della nostra vita e può aiutarci ad allenare le menti e gli animi per rimanere in armonia con noi stessi e con gli altri, ad accogliere le differenze come risorsa di vita”.

La Dirigente Adriana Roma:

“Questo Progetto del tutto innovativo, grazie alle competenze delle docenti – osserva la Dirigente Adriana Roma – ha dato ai nostri alunni, la possibilità di valorizzare le emozioni come essenza della vita e l’intelligenza del cuore come capacità del saper amare per essere felici, attraverso un approccio puramente ludico-espressivo in un’ottica di condivisione.

A dare maggiore rilievo all’impegno di docenti e alunni è stata la collaborazione da parte del sindaco Gianluca Taddeo e dell’assessore alle Politiche Sociali Rosita Nervino, che con la loro accoglienza nella prestigiosa Sala Consiliare, hanno consentito all’I.C. Alighieri di esprimere al meglio l’intento del lavoro svolto, in sinergia con le famiglie e la comunità scolastica”.

Commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino:

“Si è sempre disponibili, in particolar modo quando al centro dell’attenzione ci sono gli studenti. Con l’attuazione di questo approccio si mettono in moto manovre concettuali di tipo filosofico utili allo studente per comprendere meglio se stesso, gli altri, il modo di agire, i nostri valori. Sicuramente la tematica dell’inclusione affrontata dall’Istituto Dante Alighieri darà i suoi buoni frutti e rientrerà in quelle attività di formazione e preparazione dei ragazzi per affrontare con coscienza e consapevolezza il futuro”.

“I nostri complimenti per l’iniziativa alla dirigente Adriana Roma e alle docenti Carmen Stanislao, Dialma Mazzella, Daniela Guida e Pina Falco e onorati della presenza di Luca Trapanese, che da anni svolge attività di volontariato in Italia e nel mondo, realizzando numerosi progetti legati alla disabilità, rappresentando un grande esempio per tutti noi”, concludono il sindaco e l’assessore.