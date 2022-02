Formia, sorpreso con carte di credito rubate

Un’uomo è stato denunciato dai Carabinieri di Formia per il reato di riciclaggio, nello specifico i militari del Nucleo Radiomobile, durante un controllo a tre soggetti originari di Napoli, uno di essi, disoccupato e gravato da numerosi precedenti di polizia, veniva trovato in possesso di diverse carte di credito a lui non riconducibili, opportunamente sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.

Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, che destano particolare allarme sociale e per cui permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

La presenza dei Carabinieri sulle principali arterie stradali del sud Pontino, ed in particolare nella Città di Formia, concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando l’attività di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite.