Formia: sorpreso in piazza con droga, coltello e documenti falsi

Un esponente di un noto clan camorristico dedito al narcotraffico è stato arrestato a Formia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Latina. L’uomo, un cittadino italiano residente nel Nord Italia e con precedenti specifici, è stato sorpreso nella piazza principale della movida cittadina mentre cercava di piazzare ingenti quantitativi di droga. I militari del Gruppo di Formia lo tenevano d’occhio da tempo con appostamenti e pedinamenti nell’ambito di un piano di controllo del territorio contro lo spaccio nel sud-pontino. Durante la perquisizione, le Fiamme Gialle gli hanno trovato addosso e sequestrato oltre mezzo etto di hashish già diviso in dosi e pronto per la vendita.

Insieme alla sostanza, l’uomo nascondeva un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri e diversi documenti d’identità falsi validi per l’espatrio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, l’uomo è stato trasferito in carcere. Le accuse nei suoi confronti vanno dallo spaccio di stupefacenti al possesso di documenti falsi, fino al porto abusivo d’arma, un reato quest’ultimo recentemente inasprito dalle nuove norme del Decreto Sicurezza del 2026.