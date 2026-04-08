Formia, sperona la Polizia con la figlia a bordo: aveva un coltello

Si dirige verso la stazione armato di coltello, sperona un’auto della Polizia e viene arrestato. È successo nei giorni scorsi tra Gaeta e Formia, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo gravemente indiziato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato dopo una segnalazione partita da Roma: l’uomo, alla guida di una Fiat 500 e con a bordo la figlia di appena tre anni, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia con l’intento di raggiungere l’ex moglie e le altre figlie.

Individuato nei pressi della rotatoria di viale Unità d’Italia, ha inizialmente rallentato all’alt della Polizia per poi tentare la fuga, arrivando a speronare l’auto di servizio. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza sia l’uomo che la bambina.

Nel corso dell’intervento un poliziotto è rimasto ferito, con una prognosi di sette giorni, mentre la minore è stata affidata ai sanitari. All’interno dell’auto sono stati trovati e sequestrati un coltello da cucina e uno sfollagente telescopico.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari nella propria abitazione ad Anzio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il contesto familiare e verificare eventuali precedenti episodi di violenza domestica.