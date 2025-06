Formia, stalking al fratello: misura aggravata, 40enne in carcere

Era già sottoposto a diverse misure cautelari per stalking nei confronti del fratello, ma ha continuato a violarle sistematicamente. Per questo motivo, un uomo originario di Napoli è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

La misura scaturisce da una lunga serie di episodi persecutori nei confronti del fratello, gestore di un’attività commerciale a Napoli. L’uomo, con problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti, si presentava ripetutamente nel negozio pretendendo denaro, minacciando e tentando di aggredire il parente anche in presenza di clienti.

Nonostante un primo divieto di avvicinamento emesso dalla Procura di Napoli, il soggetto ha continuato a rendersi protagonista di comportamenti intimidatori. È così scattato un primo aggravamento con il trasferimento agli arresti domiciliari a Formia, monitorati tramite braccialetto elettronico. Anche questa misura è risultata inefficace: l’uomo ha violato più volte le prescrizioni e ha persino lanciato velate minacce a uno degli agenti incaricati di eseguire la misura.

Alla luce delle continue violazioni, gli investigatori del Commissariato di Formia hanno richiesto un nuovo aggravamento, poi accolto dal giudice. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha accompagnato l’uomo in carcere.