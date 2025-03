Un uomo di 55 anni di origine campana è stato accusato di aver perseguitato l’ex compagna. È stata emessa, dunque, un’ordinanza che vieta allo stesso di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex e dal nuovo fidanzato di lei che, da diverso tempo, vivono in una situazione di forte disagio per via delle molestie a loro arrecate dall’uomo.

Oltre a ciò, è stato applicato un dispositivo elettronico per controllare che il divieto imposto dalle autorità venga rispettato.