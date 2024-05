Formia, studenti in visita a “Boom Dalla Occupazione alla Liberazione”

Diversi istituti scolastici del territorio stanno visitando in questi giorni la mostra nell’ambito delle numerose iniziative inserite all’interno dell’80° Anniversario della Liberazione della Città di Formia, organizzate dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, in stretta condivisione con gli Assessorati alla Cultura e al Turismo e in collaborazione con le associazioni locali. Un momento importante e suggestivo per i tanti piccoli studenti che, accompagnati dalle loro professoresse e dallo storico marciatore formiano Michele Maddalena (Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), hanno osservato da vicino i reperti storici dell’epoca, le immagini che mostravano Formia prima del conflitto bellico, le installazioni celebrative e non è mancato qualche scatto fotografico a bordo della riadattata jeep americana risalente alla II Guerra Mondiale, accanto a due rappresentanti dell’associazione Gustav Line di Cassino. Il percorso espositivo della mostra si snoda tra la galleria della Corte Comunale e l’interno della stessa Corte, il corridoio del Palazzo Comunale, la Piazzetta Municipio per concludersi nella Sala Falcone-Borsellino. Tante sezioni differenti per celebrare la liberazione della città e l’inizio di una nuova era di speranza e rinascita. L’obiettivo della mostra “BOOM!”, promosso dalle associazioni Hormiae Cultura e Tradizioni e dal Koinè, è quello di mantenere vivo il ricordo di quell’orrore inenarrabile vissuto dalla città di Formia durante la guerra, ma anche di celebrare il giorno della sua liberazione. La mostra, aperta dal 13 al 18 maggio (10.30-12.30/17.00-20.30) si propone di educare, commemorare e ispirare il pubblico, affinché la memoria di questi eventi cruciali non venga mai dimenticata.