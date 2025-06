Formia supera il 71% di raccolta differenziata a maggio

Formia si conferma tra i comuni più virtuosi del Lazio sul fronte ambientale. Nel mese di maggio la città ha raggiunto uno straordinario 71,90% di raccolta differenziata, con circa 1,5 milioni di chilogrammi di rifiuti raccolti. Un dato significativo, che testimonia l’impegno costante dei cittadini e delle istituzioni, reso ancora più importante dal contesto turistico in cui si inserisce la città.

Con l’inizio della stagione estiva, infatti, aumentano sensibilmente i flussi in entrata e, di conseguenza, anche la quantità di rifiuti prodotti, spesso abbandonati in maniera indiscriminata. Ciononostante, Formia è riuscita a mantenere alte le performance ambientali.

“È un dato che ci riempie d’orgoglio – dichiara l’amministratore unico di FRZ, Raffaele Rizzo – ma che potrebbe essere ancora più alto se si riuscisse finalmente ad affrontare in maniera strutturale il nodo dei rifiuti prodotti dai traghetti e dagli aliscafi provenienti da Ponza e Ventotene. Attualmente questi rifiuti finiscono nel computo della città e sulle spalle dei cittadini formiani, sia in termini ambientali che economici. Con il sindaco Gianluca Taddeo stiamo attivando tutte le procedure necessarie per arrivare a una soluzione definitiva”.

Il tema dei rifiuti portati a terra dalle isole resta dunque una priorità per l’azienda e per l’amministrazione, che stanno lavorando a soluzioni condivise con le compagnie di navigazione. FRZ, nel frattempo, ha annunciato che continuerà a sollecitare gli armatori affinché adottino le stesse buone pratiche richieste ai residenti e alle attività locali.

In vista dell’imminente picco turistico, sono già in programma nuove iniziative. Nelle prossime settimane saranno sperimentate le prime isole ecologiche mobili e verrà lanciata una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale, rivolta anche agli stabilimenti balneari e alle strutture turistiche del litorale.

“Differenziare è un dovere civico – conclude Rizzo – e i cittadini di Formia stanno dimostrando ogni giorno di voler essere protagonisti di un cambiamento reale. Ora è tempo che anche altri soggetti facciano la loro parte”.