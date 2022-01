Formia, sversamenti fognari a Torre Mola: tavolo tecnico Comune-Acqualatina

Nei giorni scorsi ha avuto luogo un incontro tecnico-istituzionale convocato dal Comune di Formia con Acqualatina, per approfondire le problematiche relative agli sversamenti fognari nella zona di Torre Mola.

Durante l’incontro, è stato analizzato nel dettaglio il problema strutturale legato alla rete fognaria della zona tale per cui, in presenza di forti piogge, il sistema non risulta ben dimensionato, con conseguenti sversamenti e cattivi odori in zona darsena.

La soluzione prospettata prevede il potenziamento dell’impianto di sollevamento esistente, da realizzare in due step: il primo, già realizzato, è il potenziamento dell’impianto elettrico a supporto del sollevamento, il secondo prevede l’attivazione di una vasca aggiuntiva all’interno dell’impianto di sollevamento esistente.

Per procedere a questo secondo e conclusivo step, è necessario il coinvolgimento di tutti gli enti impattati dall’iter autorizzativo, in quanto i lavori comporteranno scavi e temporanea indisponibilità di aree pubbliche.

A questo scopo, e per agevolare una reale e fattiva soluzione della questione, il Comune ha annunciato la convocazione di una nuova riunione, prevista per il 31 di gennaio, con la Capitaneria di Porto, la Provincia di Latina, la Sovrintendenza ai beni archeologici, la Segreteria tecnica operativa dell’ATO4 e il gestore Acqualatina.

Il Sindaco, Gianluca Taddeo:

“Sono soddisfatto di quanto emerso dall’incontro e della collaborazione manifestata dal Gestore. La salvaguardia ambientale è uno dei punti fermi della nostra Amministrazione, e questi lavori rappresentano solo il primo passaggio di un più ampio piano di interventi previsto in ambito di tutela ambientale nella nostra città”.

L’Assessore all’Ambiente, Eleonora Zangrillo:

“In linea con l’alta priorità che abbiamo assegnato alla tutela ambientale, il nostro obiettivo è risolvere le problematiche di Formia in modo proattivo e pragmatico, attraverso tavoli di confronto tecnico-istituzionali come questo, che coinvolgano tutti gli interlocutori interessati”.

Anche Il Presidente di Acqualatina, Michele Lauriola, ha espresso soddisfazione:

“Sono lieto di registrare ancora una volta il grande valore della sinergia istituzionale nel porre i problemi nella giusta direzione, per una risoluzione a vantaggio dei cittadini e del territorio”.