Formia, tappa del campionato nazionale della classe RS Feva

La grande vela è ancora protagonista nelle acque di Formia, da oggi, sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio il litorale di Vindicio sarà teatro della terza tappa del campionato nazionale della classe RS Feva. L’evento, patrocinato dal Comune di Formia, è ospitato dal Vela Viva, circolo nautico che ha collaborato nell’organizzazione insieme al Circolo Nautico Caposele e al Centro Velico Vindicio.

La classe Feva è un’imbarcazione in doppio, molto tecnica, che vale come step precedente alla classe 29er, più veloce e acrobatica. Al momento, nel Lazio, il Vela Viva è uno dei tre circoli a vantare un gruppo sportivo RS Feva. Nel weekend sono previsti una settantina di equipaggi in doppio: la base logistica sarà l’arenile del Vela Viva. In caso di maltempo, qualora le condizioni meteo renderanno difficile l’uscita dalla spiaggia, verrà sfruttato il Piazzale Caposele.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo:

“Formia è sempre più ‘Stadio del Vento’, grazie alle sue invidiabili condizioni meteomarine che ne fanno uno dei campi di regata riconosciuti per la loro bellezza. Ancora una volta il nostro territorio è al centro di un altro evento velico di portata nazionale grazie anche all’impegno e alla passione dei circoli, da sempre in prima linea per la valorizzazione e la visibilità di questa disciplina sportiva, tra le più rinomate”.