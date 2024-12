Formia, tenta di rubare una borsa: arresto e foglio di via per 36enne

Una cittadina straniera di 36 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre rubava una borsa a una cliente di un bar del centro.

La vittima, intenta a bere un caffè, non si era accorta del furto, ma l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di recuperare la refurtiva: 400 euro, carte di credito, cellulare e chiavi di casa e auto, subito restituiti.

Dopo l’arresto, convalidato in tribunale, alla donna è stato imposto il divieto di dimora nelle province di Latina e Frosinone e il foglio di via obbligatorio da Formia per tre anni.