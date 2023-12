Formia, tentano la fuga per eludere il controllo: nei guai in tre

Hanno cercato, a bordo di un auto, di passare inosservati alla vista della pattuglia dei carabinieri di Itri, ma il loro fare abbastanza ambiguo ha insospettito i militari che hanno provato a procedere ad un controllo, ma si sono imbattuti nella folle fuga dei tre a bordo dell’auto.

Il conducente dell’auto ha accelerato, speronando la macchina dei carabinieri, danneggiandola nella parte anteriore destra, cercando di far perdere le proprie tracce. Da lì è nato un rocambolesco inseguimento che si è protratto per tutte le vie del centro cittadino di Formia, da via Lavanga a via Vitruvio e infine via Abate tosti.

Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi da parte dei militari la corsa dell’auto sospetta è terminata, quando ha impattato violentemente contro un altro veicolo. Per i tre è scattato l’arresto.