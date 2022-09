Formia, terminata la ristrutturazione alla scuola primaria Rialto-Castellone

A Formia, dopo un lungo periodo, sono terminati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Rialto-Castellone che ora, si renderà una scuola ancor più funzionale, rinnovata e fruibile da tutti i bambini.

Amministrazione comunale con un notevole impegno, è riuscita a completare i lavori di ristrutturazione già previsti con un’integrazione rispetto al precedente progetto di circa 120.000 euro. Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha seguito da vicino con attenzione e scrupolosità lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento della struttura, dimostrando vicinanza e stretta collaborazione con il dirigente scolastico Vito Costanzo, ora in pensione, e la nuova dirigente Adriana Roma, con l’intero personale e le famiglie attraverso un continuo dialogo e confronto, oltre ad un’attenta verifica.

”Era un’opera attesa con trepidazione dall’intera comunità – spiega il primo cittadino – è per noi motivo di grande soddisfazione essere riusciti a completare i lavori in vista dell’inizio dell’anno scolastico, per un comparto quanto mai importante come quello della scuola per fornire alle nuove generazioni spazi moderni e più adeguati”. “I bambini inizieranno il nuovo anno scolastico giovedì 15 settembre nella loro bellissima scuola e potranno far lezione nelle aule rinnovate, divertirsi nei momenti di svago nelle aree esterne riqualificate e ripulite e svolgere varie attività sul campetto con tappeto sintetico”, conclude il sindaco Taddeo.

L’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ha uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico che in questo momento storico diventa una priorità per l’amministrazione comunale di Formia. “Efficientamento energetico con produzione di acqua calda, pellicole e cappotto termico e nuovi infissi sono accorgimenti che daranno alla scuola una maggiore autosufficienza energetica che, unita ad una rete cablata, ed aree esterne riqualificate hanno fatto delle scuola elementare una scuola a basso impatto ambientale ed innovativa”.