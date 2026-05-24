Formia, torna lo YAL: Karim B. super ospite della terza edizione

Formia si coccola ancora con lo YAL: il festival della letteratura Young Adult che da tre annualità ospita una vera e propria festa della letteratura per ragazzi. L’iniziativa, curata dalla casa editrice Lab DFG, è promossa dal Comune in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino e con il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani. Anche per questa edizione, i laboratori nelle scuole di Formia si affiancheranno agli eventi aperti alla città.

Per l’edizione 2026 sarà ospite Karim B., la giovane penna che con Sperling & Kupfer ha pubblicato la serie “Limitless”, che ha venduto oltre 300 mila copie e diventerà presto un film, dagli stessi produttori di “Love me love me”. Insieme a Hazel Riley, è autrice del romanzo diventato immediatamente bestseller “But Santa, I love him”, il romanzo dell’avvento romance.

Durante lo YAL, Karim B., presenterà – sabato 30 maggio, alle ore 17:30, presso la sala Ribaud del Comune di Formia – in anteprima nazionale la sua ultima opera: “Tears on my pendrive”, edito da Sperling & Kupfer.

La trama della nuova avventura di Karim B.

Il libro racconta la storia di Melodyah «Dya» Corner, una ragazza di diciannove anni che vive con le cuffie sempre sulle orecchie, nessuna voglia di proseguire gli studi al college, e un kit di sopravvivenza per ogni catastrofe, persino per l’apocalisse zombie. Quello che non ha previsto, però, è Kade Nox. Quando Kade le strappa la borsa nel bel mezzo di una piazza a Beacon Hill, Dya non sa che sta per perdere molto più di qualche caramella e dei documenti. La ricerca del ladro la conduce tra gli scaffali polverosi della libreria Marjorie, dove il misterioso ballerino hip hop si nasconde dietro un’armatura di sarcasmo, silenzi e berretti calzati al contrario. Tra caffè corretti al sale per dispetto, sfide a colpi di playlist anni Ottanta e disegni segreti in un garage abbandonato, Dya e Kade impareranno che l’odio è solo l’inizio di una sinfonia destinata a stravolgere ogni cosa. Ma Dya custodisce un segreto che pesa più di ogni cosa: un conto alla rovescia che il destino ha iniziato a battere senza chiederle il permesso. E quando il tempo inizierà a scadere, l’amore sarà abbastanza… o sarà proprio quello a fare più male?

Le parole dei protagonisti

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Formia una delle autrici più amate dal pubblico giovane italiano – commenta il Sindaco Gianluca Taddeo – Lo YAL si conferma un appuntamento culturale di grande valore, capace di avvicinare le nuove generazioni alla lettura attraverso linguaggi, storie e protagonisti in cui i ragazzi possono riconoscersi. Eventi come questo contribuiscono a rendere Formia una città sempre più attenta alla crescita culturale e formativa dei giovani”.

L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli, aggiunge: “La presenza di Karim B. rappresenta un’opportunità straordinaria per i tanti giovani lettori del nostro territorio. Lo YAL è diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per la promozione della lettura e per il dialogo tra autori e nuove generazioni. Continuiamo a investire in iniziative che sappiano coinvolgere studenti, famiglie e scuole, creando occasioni di incontro, confronto e arricchimento culturale”.

Come partecipare

Per partecipare basterà recarsi presso il Mondadori Bookstore di Formia (Largo Domenico Paone, 9). I primi 150 avranno accesso sia alla presentazione del libro che al firma copie; per tutti gli altri sarà comunque assicurato l’accesso al firma copie.