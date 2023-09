Formia, tornano le giornate ecologiche e le raccolte di rifiuti speciali

Domenica 10 Settembre, a Formia, torna l’appuntamento con le Giornate Ecologiche, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Ufficio Ambiente, in accordo con la Formia Rifiuti Zero, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile Ver Sud Pontino.

Sede dell’evento sarà l’area del Porticciolo Caposele sul litorale di Vindicio.

Durante le “Giornate Ecologiche” (la fascia oraria è dalle ore 08.00 alle ore 12.00) sarà possibile conferire ingombranti (mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure); Raee (piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni); olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, oltre che pile scariche, toner, farmaci scaduti.

Per conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti e RAEE è necessario esibire il modulo TARI 2022.

Sabato 9 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.30, presso l’area del Porticciolo Caposele di Vindicio, ritorna l’iniziativa “Formia Miniera Urbana” (Un Buono Spesa per ogni RAEE consegnato)

Raccolta di RAEE, Rifiuti ingombranti ed oli vegetali esausti

Ogni Sabato del Mese potranno essere conferiti i rifiuti:

INGOMBRANTI (Mobili, Porte Scaffali, Carrozzine);

RAEE (Frigoriferi, scaldabagni, Lavatrici, Piccoli elettrodomestici, telefonini, tablet, tv e computer);

Per ogni RAEE conferito da parte dell’utenza verrà riconosciuto un Buono Spesa da utilizzare per l’acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica;

OLIO VEGETALE ESAUSTO – Per ogni 10 litri di olio vegetale consegnato l’utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura.