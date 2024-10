Formia, tragedia sulla variante Appia: investita e uccisa mentre aspetta il bus

Maria Smical, 62 anni, di origini rumene, è stata travolta e uccisa ieri mattina in un tragico incidente stradale sulla variante Appia. La donna, che stava aspettando l’autobus, è stata investita durante un impatto tra una Fiat Panda e un’Audi TT, quest’ultima guidata da un militare americano di 42 anni di stanza alla base Usa di Gaeta.

L’incidente è avvenuto quando l’Audi ha tentato un sorpasso vietato sulla sinistra, urtando la Panda e facendo perdere il controllo al conducente. Solo diverse ore dopo, un passante ha trovato la borsa della donna e, successivamente, il suo corpo in un fossato vicino.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità. Maria Smical, molto stimata nella comunità, lavorava come badante a Formia. La data dei funerali non è ancora stata fissata.