Formia, trasferito l’ufficio per il cambio del medico: accesso diretto e parcheggio

Tra poco scegliere o cambiare il medico di famiglia, a Formia, sarà ancora più semplice. Il servizio Ausl Csb che riconosce anche il beneficio esenzione ticket, già ospitato presso gli uffici del Comune di via Lavanga, sarà trasferito, giovedì 10 dicembre, presso i locali comunali di Piazzetta delle Erbe.

Lo sportello, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (precedentemente solo martedì e giovedì) dalle 9.30 alle 13, si troverà in un luogo strategico, una piazza, con l’accesso diretto e soprattutto a livello strada con possibilità di parcheggio. L’impegno dell’assessorato ai Servizi sociali e dell’amministrazione è teso a far fronte alle esigenze logistiche della cittadinanza e a permettere l’accesso per più giorni alla settimana.

“La nuova sede è stata pensata – ha spiegato l’assessore Politiche sociali, Maria De Tata – specificatamente per i diversamente abili e ha a disposizione un accesso diretto, privo di barriere architettoniche lo spostamento a meno di un anno dall’inaugurazione dello sportello è avvenuto per creare uno spazio più consono e favorevole a disposizione della cittadinanza con la possibilità di ottimizzare e velocizzare il servizio”.

Il cambio di sede è stato reso possibile grazie alla stretta sinergia tra l’Asl e l’assessorato ai Servizi Sociali. Sarà ancora possibile chiedere informazioni o richiedere il servizio via mail scrivendo all’indirizzo: sceltamedico.areaso@ausl.latina.it