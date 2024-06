Formia, triplice rapina di un cittadino indiano: proposto il foglio di via

È stato denunciato un uomo di 31 anni, S.H., di nazionalità indiana e residente in Toscana, per furto aggravato in quel di Formia.

S.H. è accusato di tre furti commessi con violenza sulle cose all’interno di un noto negozio di abbigliamento a Formia, due dei quali avvenuti nel novembre 2023 e l’ultimo di recente. Il valore complessivo della merce rubata, composta da capi di abbigliamento di marca, è di 1.400 euro. L’uomo approfittava delle ore di punta e della distrazione dei commessi per sottrarre la merce dagli scaffali.

Il personale dell’Arma ha identificato S.H. il 18 giugno scorso, quando è stato sorpreso in un altro negozio della centrale Via Vitruvio. Prima che potesse compiere ulteriori furti, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Cassino per i reati previsti dagli articoli 624 e 625 del codice penale. Inoltre, è stata proposta la sua espulsione da Formia con un Foglio di Via Obbligatorio per tre anni, ora al vaglio delle autorità competenti.