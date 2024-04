Formia, trovati con un chilo di droga nell’auto: arrestati

Durante i controlli dei carabinieri due uomini rispettivamente 41 e 39 anni sono stati trovati con un chilo di droga in auto. I carabinieri di Formia hanno fermato i due cittadino originari di Formia ma residenti a Minturno a bordo di una macchina. Da subito gli stessi hanno palesato una tensione non giustificata, tanto da portare i militari operanti a pensare che gli stessi potessero detenere occultata all’interno dell’autovettura oggetti riconducibili a furti commessi in precedenza o della sostanza stupefacente o delle armi.

I militari operanti hanno proceduto a svolgere una perquisizione personale e veicolare con esito positivo. I due uomini sono stati trovati in possesso di totale 1 kg di hashish e 200 grammi di cocaina.

La perquisizione si è estesa nelle loro abitazioni dove in una di esse è stato rinvenuto e ritirato d’urgenza un fucile, regolarmente denunciato, ma di ui erano scaduti i titoli autorizzativi.

Per i due è scattato dunque l’arresto in flagranza di reato per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due uomini sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Cassino.