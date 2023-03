Formia, trovato in possesso di hashish: deferito 22enne

Deferito in stato di libertà un 22enne di Formia per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio per essere stato sorpreso a bordo di un motociclo risultato oggetto di furto.

In particolare, dopo la perquisizione da parte dei Carabinieri di Formia, il ragazzo è stato trovato in possesso di 4 spinelli e 11 grammi di hashish.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.