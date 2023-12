Formia, tunisino evade i domiciliari e aggredisce i carabinieri

Era agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso a girovagare per il centro di Formia insieme ad una donna. Protagonista dell’episodio un tunisino del posto, che una volta notato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Formia, ha opposto resistenza aggredendo i militari con calci e pugni.

Una volta bloccato, con non poca fatica, il tunisino è stato tratto in arresto e riaccompagnato presso la Comunità di Formia dove era già sottoposto agli arresti domiciliari per un furto con strappo commesso nel comune di Terracina.