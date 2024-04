Formia, tutto pronto per la prima edizione di YAL

Tutto è pronto per la prima edizione di YAL Formia, il festival della letteratura Young Adult di Formia, che si terrà questa settimana il 18-19-20 aprile.

La terza giornata del festival vedrà come ospite d’onore Ribes Halley, giovane autrice classe 1998, nota per le sue saghe bestseller ‘Dance of Bulls’ e ‘Chemical Hearts’. Halley presenterà il suo romanzo ‘Chemical Hearts’ presso la Sala Ribaud del palazzo comunale di Formia alle ore 16:30 di sabato 20 aprile 2024. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.yalformia.it.

YAL Formia è un progetto finanziato dalla Regione Lazio e promosso dal Comune di Formia, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino. Il programma prevede una parte laboratoriale per gli studenti delle scuole di Formia e un festival con quattro giorni di eventi dedicati alla letteratura Young Adult.

Il programma degli incontri includerà anche la presenza di altri autori, come Katja Centonomo e Federico Vergari, che presenteranno rispettivamente le loro opere e parleranno del mondo della scrittura e della letteratura. Inoltre, ci sarà un evento speciale dedicato al libro vincitore del Premio Strega 2023, “Come d’Aria” di Ada d’Adamo per Elliot Edizioni, previsto per il 5 maggio 2024.